شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير “الإنصرافي” عن “بدران” الدعم السريع بعد مقطعه الشهير “الطير في الحالة السبحانية”

سخر الناشط السوداني, الشهير “الإنصرافي”, في بث مباشر تابعه الآلاف من جمهوره من شيخ الدعم السريع, وناشطه المثير للجدل “بدران”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخر “صرفة”, من طريقة “بدران”, في الحديث خصوصاً جملته التي قال فيها “الطير في دارفور في حالة سبحانية”.

وكان ناشط الدعم السريع, قد قال في تصريح شهير له (الطير في مكان سيطرة الدعم السريع يعيش في آمان ولو كان في أرض الكيزان لقاموا بأكله).

ليرد عليه الإنصرافي بالتأكيد, مستدلاً بالآية الكريمة التي تقول “أحل لكم الصيد”, ويصفه بالمسخرة و”المختل”, وسنعامله بطريقة عادية, حتى يثبت على نفسه ذلك ويتعالج.

محمد عثمان _ النيلين