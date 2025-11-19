اسكوبار وبوشكاش وهاتريك محى الدين

خواطر بقلم السفير عبد المحمود عبد الحليم

اندريس اسكوبار هل تذكرونه؟

كانت مباريات كاس العالم لعام 1994 بالولايات المتحدة على أشدها.. كان أداء منتخب كولومبيا قويا ولافتا للأنظار للمتابعين والمشاهدين حول العالم ولشبكات المراهنين، وكان على منتخب كولومبيا أن يكسب مباراته ضد الولايات المتحدة فيضمن موقعاً جيداً في التصفيات النهائية إلا أن الحظ عانده فخسر المباراة بسبب خطأ مدافع المنتخب اندريس اسكوبار الذى أدخل كرة عكسية في مرماه فولجت الشباك فكلفه ذلك حياته حيث تم اغتياله برصاصات ست عقب عودة المنتخب لبلاده بواسطة أحد أفراد عصابات المخدرات من المراهنين ، وظلت حادثة اسكوبار الأليمة والتمرد الطويل لحركة الفارك تسيطران على متابعي التطورات في كولومبيا حتى بعد توقيع اتفاق السلام التاريخي عام 2016 بهافانا بحضور بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة والرئيس الكوبي راؤول كاسترو ورصيفه الفنزويلي مادورو ، وقد أنهى ذلك الاتفاق تمرداً هو الاطول في أمريكا اللاتينية بدأ عام 1964 وشمل الاتفاق تسريح مقاتلي حركة التمرد التى كانت تعتمد في تمويلها على تجارة المخدرات وخاصة الكوكائين، ولم يكن في تخيل السودانيين الذين تفاعلوا حزنا مع حادثة اسكوبار أن مرتزقة من ذلك البلد سيسلكون حواري و قرى الجزيرة وكردفان ودارفور وأزقة كازقيل وبارا وبابنوسة حصداً اجرامياً لأرواح الأبرياء، ولعل فى صعود ظاهرة المرتزقه عبر البحار وارتيادهم مناطق نزاعات فى القارات المختلفة مايستوجب تعزير آليات ومعاهدات تجريم وتحريم استخدام واستقدام وتمويل المرتزقة مثل المعاهدة الدولية لمنع استخدام المرتزقة لعام 1989 والمعاهدة الأفريقية المعتمدة بليبرفيل عام 1977، ويلفت النظر في معركة التصدى للعدوان على بلادنا الدور النشط للدبلوماسية السودانية التى قادت الهجوم المعاكس وإحراز الأهداف في شباك الخصوم عبر بعثاتها، وكانت إحدى تجليات ذلك قد بانت مؤخراً ومعالي السيد وزير الخارجية محي الدين سالم يقود الشق الهجومي من العمق المجري فى زيارة غير تقليدية لبودابست حفلت برمزيات متعددة ووزير خارجية المجر بيتر سيارتو ، وهو أيضا رئيس نادي الهونفيد (وتعني بلغتهم نادي الجيش) الذي ملأ الدنيا وشغل الناس وزار السودان بقيادة الأسطورة بوشكاش فى الخمسينات، وهو يستقبل معالي وزير الخارجية ويهدي إليه بحضور السفير القدير صديق محمد عبد الله ضمن إحدى برامج الزيارة كرة قدم عتيقة عليها توقيع بوشكاش و القميص الأحمر بالرقم عشرة الذي كان يرتديه ، وكان في ذلك أيضا استدعاء لتاريخ قديم للعلاقات بين البلدين والسجل الحافل لبلادنا الحبيبة التى كانت تستضيف أفضل أندية العالم منذ الخمسينات من لدن الهونفيد وسانتوس وفاسكوديجاما وليفربول…

بعيداً عن المجر عبر الأطلنطي كان الرئيس ترمب يستقبل في حضور ولي العهد السعودي بالبيت الأبيض نجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو… للمستديرة سحرها وجمالياتها ورمزياتها….

عبد المحمود عبد الحليم