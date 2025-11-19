إنهيار رئيس

القيمة الأساسية التي تم إختيار الدكتور كامل إدريس بمقتضاها لمنصب رئيس الوزراء هي علاقته بالخارج والمؤسسات الدولية والغرب ، وهذا العالم تكبر عنده فضيلة الحرية وإحترام العمل الصحفي وتمكينه من أداء دوره .

السيد رئيس الوزراء لم ينجح في الإلتزام بهذا المعنى عندما قام مكتبه بفتح بلاغ ضد صحفي لمقال كتبه عنه.

بلاغ جاء بعد حالة من الإنهيار وقع فيها رئيس الوزراء وفق إفادة مستشاره السياسي.

نواجه حرباً وضغوطاً ومشكلات ضخمة لا نريد أن نقابلها برئيس وزراء ينهار بسبب مقال صحفي وليس بسبب سقوط الفاشر .

رئيس وزراء أنفق عمره العملي كله في الغرب حيث تواجه الصحافة المسؤولين بقوة تكشف ما استتر من أعمالهم وتبين مواقع ضعفهم ثم من بعد ذلك تجد الصحافة الاحترام .

كل من يُقبل على العمل العام يعلم أنه عرضة للنقد وربما التجريح والإساءة بالحق أو بغيره .

واقعة مقال الصحفي عزمي عبد الرازق بينت أوجها متعددة تقدح في أهلية تولي الدكتور كامل إدريس لهذا الموقع الرفيع .

أفاد مستشاره السياسي الأستاذ محمد محمد خير أن كامل كان يقدم (صدقة) تبلغ خمسمائة دولاراً أمريكياً شهرياً ولخمسة عشر عاماً .

سكت رئيس الوزراء حتي حانت ساعة خلاف مع الصحفي ليكشف عن (صدقته) ليؤكد أن الذي يقدم ليس من باب الصدقات بل هي عصا تشهر في وجهه متى ما دعت الحاجة لإسكاته وتخويفه إن صحت الواقعة.

نية مبيتة لشراء صمت الصحافة .

واقعة واحدة إنفجرت جراء مقال صحفي أكدت أننا نحكم من قبل رئيس وزراء ليس له القدرة علي خوض المعارك ولا الثبات في وجه ما يلقاه من انتقاد .

كنا ننتظر من السيد كامل إنجازات توازي ما نعيشه من حرب ونتائجها ومشكلات كبيرة تواجه بلادنا .

من المخجل أن نشهد مثل هذا التنازع والتشاكس وطرف فيه الرجل الثاني في الدولة التي يتقدم جيشها في معارك مفصلية وبقوة ويقدم شعبها بكرم وأصالة العون من أخرجتهم الحرب والمليشيا من ديارهم ولا يجد الدكتور كامل من وقته ما يوجه به ولو كلمة للمنتصرين في كردفان ولا للنازحين في الدبة .

جرت العادة أن تتحرك الوساطات في مثل هذه الحالة وتتم التسويات بشطب البلاغ وإبداء حسن النوايا وأتمنى أن يتاح لهذه القضية أن تكمل مسارها بحكم قضائي نتبين من خلاله الأسس التي يدار بها الشأن العام في بلادنا .

من الواضح أن الحكومة تغيب عنها المتابعة من قبل رئيسها لهذا لا يجد الناس لها عملا ، بل لا يشعرون بوجودها ، إذ لم تنجز خطوات تذكر في عودتها للعاصمة الخرطوم وهي عودة كنا ننتظر منها أن تعود معها الجامعات والمدارس وتستعد للعام الجديد وأن يواكب ذلك توصيل الخدمات المهمة مثل الكهرباء والمياه وخدمات الصحة والمستشفيات والمراكز العلاجية .

أنعم الله علي بلادنا بمواسم زراعية جيدة قلل غياب الحكومة من الإستفادة منها في توفير ما تحتاجه من أسمدة ومبيدات وتحسين الري وتوفير المياه .

تعطلت البلاد لأشهر طويلة في البحث عن رئيس وزراء ثم أضاع هو وقتا في تشكيل حكومته والتي عينها وإنشغل عنها.

راشد عبد الرحيم