إنهم يكذبون على انفسهم فقط

2025/11/20
الباشا طبيق

إنهم يكذبون على انفسهم فقط :
• مستشار الميليشيا المترف في شقق دبى يتهم القوات المساندة بتجنيد الأطفال ..
• الباشا طبيق بعد ان فقد قدرته على التعبير عن هزائمهم وصدمتهم المدمرة في كردفان والتي أصبحت كابوسا مزعجا بالنسبة لهم في شققهم الفاخرة في ابوظبي ودبى ، إنبرى ليتهم القوات المساندة للجيش وعلى رأسها درع السودان بأنها تجند الأطفال في صفوفها ولم ينزل مع تغريدته ما يثبت ذلك ( فيديو او صور ) .

• ويحاول هذا المستشار الاجوف ان يغطي على حقيقة أن قواتهم في الفاشر قامت بقتل الاطفال داخل ارحام امهاتهم وبين أذرعهن التي لم تحميهن من ” عينة ” ابولولو المتوحش القذر والذي يمثل كل هذه الميليشيا المرتزقة والمأجورة والتي ستنال عقابها بايدي هذه القوات التي انتشرت كالنار في ” راكوبة قش ” مثل التي يولد فيها اولاد الضيف في الشتات الافريقي .

• الباشا طبيق مليشي بائس لا يفقه من علم الحرب والإعلام إلا الكذب والتضليل فخسرت المليشيا كثيرا من منشورات هذا الطبيق المقلوب مسخا وسخطا .

Basher Yagoub

