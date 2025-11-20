منهج التحليل الجمالي للسياسة – السمحين والسغار ناس الدفعة الوراك:

قبل كم سنة كدة انتقدت د. ناجي الاصم لما قال أنو الحكومة الإنتقالية ما مستعجلة لسحب الجنود السودانيين من اليمن. تصدت لي واحدة أم عيال قالت لي أنت مشكلتك معاهو أنو أسغر منك، مع أنو أنا الوكت داك لسة عندي شعر كامل الوجود ولم تمسه شيبة . حقيقة بهت وما عرفت أقول ليها شنو، لانو إحنا بنعرف الأصول وانو الزول ما بيكتب كل ما يخطر علي بالو. المهم عاينت كدة وقلت العالم ده أكيد فيهو أربعة مليار أصغر مني علي الأقل، أنا أحسد منو واخلي منو وهل ها أحسد كل قرد علي حمار عيونو؟.

علي خلفية مجازر الجنجويد في الفاشر، زارت المدينة الإعلامية المعروفة تسابيح خاطر. ضجت الأسافير واعتبر البعض زيارتها رقصة علي جثث شهداء الفاشر. عادي ممكن أي زول يختلف مع رد فعل الأسافير ويدافع عن تسابيح لكن المدهش أن الأمير الدكتور عزا رد الفعل إلي أنو المحتجين عندهم عقدة من الجميل – يعني الحرب المأساوية دي قضية جانبية والقصة كلها حسادة للجميلة.

لا أود الدخول في من أين حصلت الأستاذة علي شهادة جمال معتمدة وموثقة لان تلك قضية هايفة لكن إحنا حبوباتنا قالو لينا الزول بتجملو أفعالو وحذرونا من سماحة جمل الطين ثم قال سقراط تحدث حتي أراك.

المهم، بخصوص أنو الزول ده أسغر منك زمان قلت “عندما قال كورت فونيجت إن الرعب الحقيقي هو أن تستيقظ ذات صباح وتكتشف أن زملاء المدرسة الثانوية هم من يديرون الشأن العام ، لم يخطر علي باله الرعب الأعظم عندما يتولي الأمر ناس الدفعة الوراك .”

لكن حسي بقو علينا إتنين، السمحين والسغار ناس الدفعة الوراك.

معتصم اقرع