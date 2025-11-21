روضة الحاج: أبي لم يعُدْ حاضراً ليقولَ لي انتبهي والبسي (التوبَ) كي يعرفوا إرثنا

حتى أعودْ

ويظلُّ على هذه الحالِ

كان أبي يتوجّسُ من غيبتي

حين كنتُ أُسافرُ

حتى أعودْ

حين كنتُ أُسافرُ

غارقٌ في الهجودْ

والكونُ من حولها

وفي بابِ سنارَ وهي

من جبالِ الكجورِ

أو على جبلٍ

أو تحت أي (تبلديةٍ)

في نبعِ توتيلَ

على ضفةِ النيلِ

أن جذوري هناك

بأني أُقتلعتُ من الأرضِ

كنتُ أُحسُّ

ومن تحتها الأرضُ شوقاً تميدْ

وقفت في شموخٍ

في كلِّ تلك النجوعِ الندياتِ

في قصرِ دينارَ

أن جذوري هنالك

يرجعني دائماً من جديدْ

حين كنتُ أسافرُ

وها أنا ذي اليومَ

سافرتُ

مثل الطيورِ التي سبقتني

بعيداً بعيداً

وعيناي نحو البعيدِ البعيدْ