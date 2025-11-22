نعم بيجو (دودريا) بالنسبة لي كان شخصية مُرعبة للغاية؛ لجهة إنه دجال محترف واسع الحيلة، وعنده قدرة هائلة على تسويق التضليل بشكل متطوّر ومتقن؛ مِنْ أيام صفوف البنزين الطويلة في الفترة الانتقالية ديك وهو بغشغش في الناس: إنه (البواخر) جاية مسافة السكة بس، “وبكرة حنبني مداين ضو” -والناس بتصدِّق-! الرعب ما اختفى لحدي ما أمس شفت حلقته مع وليد مادبو واكتشفت إنّه عنده لثغة في لسانه -بتكلّم بالثاء-: ففي البودكاست كل ما يقول “الأخوان المثلمين” بقعد أضحك! وأسي بقى في عيوني ما خطير أبدًا؛ زيّه زي أي طفل لايوق بتشعبط في أبوه في نص السوق وبمسك في طرف جلابيته: أبوي عاوز ثمك.. بابا اشتري لي ثمكة كبيلة. هه!

محمد أحمد عبد السلام