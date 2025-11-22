مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تشكو: (جارتي تقيم علاقة غير شرعية مع شقيق زوجها وبسببهما دخلت في مشكلة كبيرة مع زوجي بعد أن سمحت لهما بفعل الفاحشة داخل غرفة منزلنا)

2025/11/22
استشارة صادمة

أثارت سيدة سودانية, ضجة إسفيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد مداخلة لها مع الناشطة الشهيرة كوثر عبد الله.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن السيدة شكت للناشطة “ماما كوكي”, من مشكلة وصفتها بالكبيرة تسببت في خلاف مع زوجها.

وقالت السيدة أن جارتها بالسكن تقيم علاقة حب وعلاقة غير شرعية مع شقيق زوجها وسط ذهول الناشطة ومتابعيها على منصتها الكبيرة.

وزادت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن المشكلة تطورت بعد سماحها لجارتها وعشيقها بالدخول للشقة وممارسة الفاحشة في غرفة منزلها.

وتفاجأت الزوجة بدخول وزوجها ومعرفته التفاصيل ليحدث خلاف بينهما دفعته لضربها ما تسبب في إجهادها وتركه للمنزل غاضباً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

بعد مماتك اجعل لك أثر في مكة           سقيا المعتمرين في أطهر بقاع الأرض            ورّث مصحفا من جوار الكعبة المشرفة

2025/11/22