شاهد بالصورة.. “وزيرة القراية” وحسناء الإعلام السوداني تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة تعبر فيها عن حيرتها بسبب (العدس والسخينة)

2025/11/22
تغريد الخواض2

نشرت المذيعة السودانية, الحسناء تغريد الخواض, تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أرفقت معها صورة حديثة لها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المذيعة الملقبة بوزيرة القراية, السودانية, أبهرت متابعيها بالصورة التي أرفقتها مع التدوينة.

وكانت مذيعة قناة “البلد”, قد كتبت في تدوينتها: (يا جماعة الخير، الليلة دي محتار حيرة ما يعلم بيها إلا الله! ​موضوع الافضلية مابين “العدس والسخيني*” عمل لي دوارة في راسي، بقيت ما عارف راسي من كريعاتي، كل ما أقول خلاص قررت، تجيني فكرة جديدة زي فتت الفول ولا السليقة و تتلخبط علي افكاري.. ​لما تكون بين نارين وكل خيار أصعب من التاني… بتحس إنك تايه وبس بتفكر: أعمل شنو بالظبط؟ ​يا ريت لو في زول عندو إجابة واضحة لي “كيف الواحد يطلع من دوامة التردد دي؟”
وانا هنا ماقصدي الاكل ولا حاجه).

محمد عثمان _ النيلين

