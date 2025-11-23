شاهد بالصور.. المقرئ السوداني الشهير “شيخ الزين” يثير تفاعلاً إسفيرياً واسعاً بعد ظهوره بإطلالة شبابية بــ”الجينز” والجمهور: (أنيق تبارك الله ما يسحروك وأعمل حسابك واتحصن من عين البنات)

أثارت صور متداولة للشيخ والمقرئ, السوداني, الشهير الزين محمد أحمد, تفاعلاً إسفيرياً واسعاً ونالت إعجاب الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد لفت شيخ الزين, انظار المتابعين بعد ظهوره بإطلالة فريدة بعد أن داوم على الظهور بالجلابية والعمامة والشال.

حيث ظهر المقرئ, الشهير هذه المرة بإطلالة شبابية عبارة عن قميص أنيق وبنطلون “جينز” أزرق وعلى يده هاتف “آيفون” الفخم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فقد قابل المعلقين الصور بتعليقات طريفة أبرزها: (أنيق تبارك الله ما يسحروك ) و تعليق آخر:(أعمل حسابك واتحصن من عين البنات).

محمد عثمان _ النيلين