شاهد بالصورة والفيديو.. أحدهم وقف أمامه وأنشد قصيدة.. “تمثال” قائد الجيش “البرهان” يثير جدلاً واسعاً وسط تعليقات متباينة ما بين مشيدة ورافضة (الكاهن يستحق أكثر من ذلك ورجعنا لعبادة الأصنام)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, منذ الأمس بصور التمثال الذي نصب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن محبين وداعمين لقائد الجيش, كانوا قد نصبوا تمثالاً للبرهان, بشارع النيل بمدينة أم درمان, يحاكي صورته الشهيرة التي استقبل فيها سيدة نازحة بالولاية الشمالية.

وأظهر مقطع فيديو متداول شاعر شاب ظهر أمام التمثال وهو يردد أشعار أعلن فيها دعمه للجيش ولقائد الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردة فعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, فيما يخص التمثال فقد جاءت التعليقات متباينة ما بين مؤيدة للفكرة وما بين معارضة لها, حيث كتب مناصري البرهان (الكاهن يستحق أكثر من ذلك) بينما كتب الرافضين الفكرة: (رجعنا لعبادة الأصنام).

محمد عثمان _ النيلين