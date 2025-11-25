لاعبو المنتخب الوطني يرفضون أداء التمرين بقطر ويعودون للفندق والسبب تأخير “الحافز”

تسبب حافز التأهل لنهائيات أمم أفريقيا بالمغرب, في أزمة كبيرة داخل صفوف المنتخب الوطني السوداني, المتواجد حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من صحفيون سودانيون, فقد رفض لاعبو صقور الجديان أداء التمرين الختامي للمباراة الهامة أمام لبنان, في كأس العرب.

لاعبو المنتخب وصلوا إلى أرضية ملعب جامعة قطر ، وأدوا تحية الوطن، لكنهم رفضوا الدخول للتمرين قبل مجيء رئيس البعثة محمد حلفا, وتوضيح متطلباتهم له.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد تحدث بعدها الكابتن بخيت خميس, مع المدرب، كواسي أبياه, وأكد رفض اللاعبين التمرين بسبب عدم إعطائهم حوافز التأهل لامم أفريقيا.

كواسي أبياه, أكد لللاعبين إنه لم يقف ضد رغباتهم وحقوقهم، وأعطاهم الحق في أن يتمرنوا أو يغادروا الملعب. وبعدها توجه اللاعبين إلى الفندق.

محمد عثمان _ النيلين