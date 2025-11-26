“الرقابة النووية” في السعودية ترد على أنباء حول “إمكانية حدوث تأثير إشعاعي” بعد ثوران بركان إثيوبيا

ردت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية الثلاثاء، على أنباء حول “إمكانية حدوث تأثير إشعاعي” بعد ثوران بركان في إثيوبيا.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها على منصة “إكس”، قالت هيئة “الرقابة النووية والإشعاعية” في السعودية: “يتداول بعض الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي تكهنات من مثل أن رماد بركان هولي قوبي الأثيوبي الذي ثار مؤخرا قد يحمل مواد مشعة تؤثر على الصحة والبيئة”.

وأضافت الهيئة إن “ما قد يحمله هذا الرماد من مكونات جيولوجية طبيعية من بينها مواد مشعة طبيعية، قد تكون أيضا من مكونات بعض الغبار والأتربة من الرياح ليس له تأثير إشعاعي على سلامة البيئة”.

هذا وشهدت إثيوبيا صباح أمس الاثنين ثورانا بركانيا كبيرا من جبل “هايلي جوبي” الواقع ضمن سلسلة جبال إرتا آلي بمنطقة داناكيل النائية.

وتسبب الانفجار البركاني في تكوين عمود هائل من الرماد البركاني ارتفع إلى علو يتراوح بين 10 و15 كيلومترا، وامتدت سحابته فوق أجزاء من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية.

