إبراهيم بقال: خطاب حميدتي عن الهدنة نفس خطابه الذي قال فيه: “ما بنطلع من القصر الجمهوري وما بنخلي الخرطوم والمقرن وتوتي” وبعد يوم واحد فقط من حديثه عرد الجميع من الخرطوم وتركوا القصر

سخر القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, من خطاب قائد المليشيا محمد حمدان دقلو “حميدتي”, الذي أعلن فيه موافقته على “الهدنة”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ناقش “بقال”, على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, حديث قائد الدعم السريع.

وكتب إبراهيم بقال, الذي أعلن في وقت سابق إنسلخه عن المليشيا: (اذا كان محمد حمدان يخرج في خطاب عبر فيديو مونتاج ويعلن انه موافق علي “الهدنة” من طرف واحد وبعد ساعات قليلة من خطابه يتم خرق الهدنة وتدوين “الفرقة ٢٢ بابنوسة” يبقي خطابه نفس الخطاب الذي قال فيه سابقاً “ما بنطلع من القصر الجمهوري وما بنخلي الخرطوم والمقرن وتوتي”, وبعد يوم واحد فقط من خطابه عرد الجميع من الخرطوم وتركوا القصر الجمهوري وتوتي والمقرن .. الخلاصة هنا يبقي معناه لا قيمة لخطابات محمد حمدان زقلو .. ).

محمد عثمان _ النيلين