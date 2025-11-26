سلك …. الكذب حين يرتدي بدلة فاخرة .

• اللافت في ظهور خالد عمر “سلك” في البرلمان الكندي ليس ما قاله، بل ما حاول إخفاءه.

• حين سأله المذيع سؤالاً مباشراً عن علاقته بالإمارات وماذا يعمل ؟ ظهر الارتباك في ملامحه قبل كلماته : باكل عيش من وظيفة بسيطة

… لغة الوجه سبقت لغة حديثه .

• المفارقة أن الرجل يكرر أنه “يأكل عيش من وظيفة بسيطة” بينما يتنقل بين العواصم، ويقيم في فنادق لا يسكنها أصحاب “الوظائف البسيطة”.

• ليس حسداً ولا غيرة، بل سؤال مشروع:

كيف تتوافق “البساطة” المزعومة مع هذا المستوى من الرفاهية والتنقل الدولي باهظ التكلفة …؟

• وعلى الجانب الآخر، لم ينكر سلك المحسوب على شخبوط أن زوجته تعمل في وظيفة مرموقة بالإمارات في مجال له علاقة مباشرة بالملف السوداني… ومع ذلك لم نر هذا الارتباك أو المحاولات اليائسة للتمويه …!

• المشكلة ليست في السفر ولا الوظائف…

المشكلة في التناقض والكذب الزواج والعماله، حين يحاول البعض تقديم نفسه كضحية بسيطة بينما أفعاله ونمط حياته يرويان قصة مختلفة تماماً.

Basher Yagoub