طوال الفترة الفاتت السودانيين في كندا عملوا حراك كبير ومجهود منظم وشكلو مصدر ضغط علي الحكومة الكندية عشان توقف تصدير الاسلحة للامارات ،والقنوات الكندية والاعلام كان شغال تغطية مكثفة للموضوع . الامارات استعانت باللوبي بتاعها داخل البرلمان وتمت استضافة خالد سلك عشان يخاطب البرلمان الكندي ومعاه واحد اماراتي اسمه امجد طه ،طبعا خالد سلك تبني الرواية الاماراتية تماما ودافع عن الدويلة وسرديتها بالكامل وامجد طه اتكلم عن الار—هاب وانو السودان بقي مركز للار—هاب !! تخيلوا بس؟!!!

هو في ار–هاب اكثر من الجنجويد !!

عدد من السودانيين الشرفاء خاطبوا البرلمان زي المحامي معتصم علي وناشطين اخرين وقالوا السردية الحقيقة للحرب وانتهاكات الدعم السريع واتكلموا عن الاسلحة الكندية البتم استخدامها من قبل الميلشيا .

المعركة السياسية والاعلامية لسة متواصلة وكلنا ثقة في قدرة ابناءنا الشرفاء علي هزيمة العمالة والخسة في اي مكان . انا بس دايرة اعلق علي المنحدر الرهيب الوصل ليه واحد زي خالد سلك !

كيف الانسان يصل المرحلة دي من الحضيض ؟ كيف يشارك في دماء اهله واحتلال بلده بالفجاجة دي ؟

هل القحاتة عشان لابسين بدل وبتكلموا انجليزي قايلين روحهم احسن من ابو لولو ؟

ابو لولو وحميدتي انتو مجرد شغالين عندهم ، بتأمنوا ليهم استمرار تدفق السلاح وتغطوا ليهم علي جرائمهم وتحاولوا تغسلوا الدماء من أياديهم القذرة ..

كلكم ابو لولو وكلكم شركاء في دمائنا وحتجي ساعة الحساب في يوم من الايام ولحدي الوقت داك اعرفوا كويس انكم اعدائنا عداوة مطلقة والي الابد ، عداوة لا تقل شعرة عن عداوتنا للجنجويد .

*رابط الجلسة كاملة موجود في التعليقات

#جنجويد_قحاتة

#الامارات_تقتل_السودانيين

#الدعم_السريع_منظمة_ارهابية



Suzy Khalil