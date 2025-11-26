رأي ومقالات

بيان الصراخ… لماذا تفقد دبلوماسية سلطة ابوظبي المنطق ؟

2025/11/26
بيان الصراخ… لماذا تفقد دبلوماسية سلطة ابوظبي المنطق … ؟
• بينما تتعامل دول الرباعية الأخرى بهدوء محسوب، تظهر الإمارات وحدها في حالة صراخ سياسي ودبلوماسي متواصل، السبب واضح: الضغوط الدولية والإقليمية المتزايدة التي طالبت أبوظبي بوقف تزويد مليشيا الدعم السريع بالسلاح والتمويل والمرتزقة، وضعتها في موقع المتهم الاول .

• ومع تراكم الاتهامات، اختارت الهروب إلى الأمام عبر بيانات حادة تحاول غسل أدوارها بالصوت العالي يساعدها في ذلك خونة صمود .

• امس في بيان غير مسبوق، تخلت الخارجية الإماراتية عن لغتها الدبلوماسية، وهاجمت رئيس مجلس السيادة البرهان بحدة، ووصفت رفض الهدنة بأنه “سلوك معرقل”.

• هذا التحول من الدبلوماسية الناعمة إلى الهجوم المباشر ليس عفوياً ؛ بل هو انعكاس لارتباك سياسي بعد سقوط مشروع فرض الهدنة التي تبقي المليشيا أمراً واقعاً في السودان.
• تصويب الاتهامات نحو البرهان محاولة لإخفاء الحقيقة : الرفض السوداني للتدخل الإماراتي جاء قوياً وموجعاً، حتى اهتز خطاب أبوظبي وتحول إلى لغة تشبه العويل الدبلوماسي.
• أما التلويح بفزاعة “التطرف” فهو محاولة قديمة مكررة لشيطنة المقاومة الشعبية والجيش، بعدما فشلت محاولات تسويق المليشيا كقوة انتقالية.

الزيت : ما صدر عن سلطة أبوظبي لم يكن بياناً دبلوماسياً… بل صرخة انكشاف، تؤكد أن المخطط يتهاوى، وأن “ اللات ” السودانية كانت أعلى مما احتملته الإمارات.

Basher Yagoub

