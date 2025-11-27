هل في زول ملاحظ انه القحاتة دايما شغالين مدافع قشاش قدام حراسة مرمي الدعم السريع..

يعني مثلا اي خطاب من البرهان القحاتة اول حاجة بهاجموا الخطاب قبل المليشيا..

– هسي خالد سلك في يومين هاجم خطاب البرهان وهاجم مقال البرهان في الواشنطن بوست وفي جلسة استماع في البرلمان الكندي هاجم الجيش وشروطه للسلام..

في حين انه خالد سلك ذات نفسه المرتين العلق فيهم علي خطابات حميدتي كانت اشادة وترحيب وقال سلوك محمود..

خالد سلك ما مستعد يتكلم عن جرائم حميدتي المثبتة وخرقه لكل الهدن.. بل برحب باي مناورة سياسية من حميدتي في حين لو البرهان اتكلم عن السلام فهو مستعد يدخل ويبحر في نوايا البرهان ويحدثنا عنها وعن رغبته في الحرب وتمسكه بالسلطة ولكنه يخاف فعلا وقولا من توجيه اي انتقاد لحميدتي ولا ادل من بغبفغته حين فاجئته المزيعة بسؤال وماذا عن دقلو؟؟. اي نقد للمليشيا من خالد سلك بيصدر عبر بيانات الحزب ويعمل ليه شير وبكون نقد لسلوكيات افرادها ويتحاشي النقد الواضح ولا يصل الي خلاصات تدينها وتنادي بتصنيفها جماعة ارهابية..

والملاحظ ايضا ان هناك حملة منظمة لربط البرهان بالجماعات الارهابية وان الجيش هو جيش الحركة الاسلامية (كسر رقبة).. بل ان كل جوقة قحت كلهم بلا استثناء كانهم في حالة استنفار وكأنما في زول شايل ليهم سوط انتظموا في خلال ايام فقط في ترديد هذه الدعاية بصورة كورالية مزعجة من سلك وطه عثمان وحمدوك وحتي اعلاميي الدويلة ورموزها وبعض مدعي الخبرة من الصحفيين المصريين..بل وصل بهم مناشدة السعودية الا تستمع للبرهان.

-كل غرض هؤلاء ناتج عن رعب ادراكهم لمدي الاختراق الذي حدث في العلاقة بين امريكا والبرهان بعد وساطة صاحب السمو الامير محمد بن سلمان

– الناظر للساحة الان يلاحظ ما يبدو كلحظة هياج وجنون تنتظم معسكر المليشيا وحلفاوها من صمود وتاسيس..



النور صباح