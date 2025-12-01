رائد فضاء روسي يتوقع اندلاع نزاع دولي شرس من أجل القمر

قال رائد الفضاء الروسي فيودور يورتشيخين إن الدول بانتظار نزاع شرس من أجل القمر، ومن غير المرجح أن يكون هذا الكوكب منطقة خالية من المطالبات الإقليمية.

وقال يورتشيخين: “بصفتي شخصا يفهم ولو قليلا في الفضاء، أستطيع القول: سيكون من الرائع لو أدركت البشرية يوما ما أن العمل الجماعي أسهل وأكثر فائدة من العمل المنفرد. ولكن بما أن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، قد حددت أن المناطق التي هبطت فيها رحلات أبولو تابعة لها، فإن هذا التوقع واقعي”.

وأكد رائد الفضاء ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي اعتبار القمر، مثل القارة القطبية الجنوبية، منطقة خالية من المطالبات الإقليمية: “الصراع على القمر، وإذا ما عُثر على أي موارد معدنية ثمينة على سطحه، سيكون شرسا للغاية. وهذا أمر يجب إدراكه”.

وأشار إلى أن هناك كوكبا تسكنه مخلوقات تسمي نفسها عاقلة، ولكن طوال تاريخها كانت تدمر جنسها.

وأضاف: “ماذا بشأن الذكاء الاصطناعي؟ ما الغرض الرئيسي منه؟ بالتأكيد، للعمل العسكري. لا أشك في ذلك”.

وتابع: “أتمنى بشدة أن أرى البشرية تصل إلى مرحلة تتعلم فيها التطور والإبداع معا. إن مفهوم الاستعمار يتلاشى، رغم وجوده بالفعل. وتبذل دول العالم القوية اليوم قصارى جهدها لمنع الدول الناشئة من التطور”.

وأردف: “لهذا السبب أتمنى أن نستكشف القمر معا، وأن تكون له قوانين مختلفة. هذا ما يقوله قلبي. أما عقلي فيقول إن معركة شرسة تنتظرنا. لا أرى اليوم أي مؤشر على أن استكشاف القمر سيجري بشكل مشترك”.

وتنفذ حاليا عدة دول برامج مختلفة لاستكشاف القمر، بما في ذلك بناء قواعد ومستوطنات.

المصدر: “نوفوستي”