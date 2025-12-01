شاهد بالفيديو.. البرهان يشيد بمناوي ويقول: نقدم مقترحاً لإرجاع علم السودان القديم الذي رفعه أجدادنا وآباؤنا في زمن الاستقلال

أكد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن أي حل أو مبادرة لا يتضمن تفكيك الميليشيا المتمردة الإرهابية وتجريدها من السلاح هو أمر مرفوض لدينا تماماً. وأضاف “هذه قناعة راسخة”.

وقال سيادته لدى تأبين شهداء حركة جيش تحرير السودان” إن الخيارات والحلول باتت محدودة بسبب حجم الدماء والشهداء والمعاناة في مناطق واسعة من السودان، وخاصة في دارفور والفاشر .

مؤكداً أن حلنا واحد، وهو زوال المليشيا، وتعهد البرهان بالقصاص من المجرمين والقتلة والحاقدين الذين ارتكبوا كل أنواع الجرائم التي لا يستحقون بعدها أن يعيشوا معنا في السودان.

وترحم القائد العام على شهداء السودان ومعركة الكرامة والعزة، مؤكداً واجب حفظ حقوق كل من قدم في سبيل هذا السودان دماً أو مالاً أو جهداً، مشيراً إلى أن كل الشعب السوداني تأثر بهذه الحرب، ووجه نداءً إلى كل من يرغب في حمل السلاح لمحاربة المليشيا، قائلاً “مرحباً به للقضاء على المليشيا الإرهابية المتمردة”

وأشاد البرهان بالدور الريادي الذي ظل يقوم به مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، مثمناً “حرصه على إنهاء المعركة وانتزاع حقوق المواطنين من هذه المليشيا، كما عبر عن تقديره العميق لكل القوات المشتركة والمساندة للقوات المسلحة في معركة الكرامة والعزة .

وقال “نشكركم ونقدر جهودهم وتضحياتهم وقتالهم الأخوي الصادق ووقوفهم مع السودان ومعاناة المواطنين.

​وشدد رئيس مجلس السيادة على أهمية التعاون والتآزر للقضاء على المليشيا، مرحبا بالنازحين الذين وصلوا من الفاشر ومن كل المناطق التي دخلتها مليشيا آل دقلو الإرهابية.