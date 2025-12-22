البرهان وحميدتي في استطلاع مثير جدل “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً للعام 2025”

شهدت المنطقة العربية عام 2025 تحولات متسارعة وتحديات متشابكة ما سلط الضوء على شخصيات قيادية كانت قراراتها ومواقفها أو أدوارها حاسمة في توجيه مسارات الأحداث، ورسم معادلات جديدة.

وسط هذا المشهد ندعوكم لاختيار “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2025”

نلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي الساعة 24 من يوم 09 يناير 2026 ليتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.

صفحة الاستطلاع

ملاحظة: ترتيب الشخصيات تم حسب نسبة الدخول والمتابعة لموقعنا من الدول العربية.

روسيا اليوم