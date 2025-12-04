مداراتمنوعات

شاهد بالصورة.. عرسان الموسم “سعد وكادي” يغادران مصر في طريقهما لأمريكا بعد أن أقاما حفل زواج أسطوري بالقاهرة

2025/12/04
588511656 18518654545069203 8592663807939014762 n 1

غادر عرسان الموسم سعد الكابلي, وزوجته سيدة الأعمال, والناشطة مروة كادي, العاصمة المصرية القاهرة, في طريقهما لمقر إقامتهما بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت العروس مروة كادي, صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, من داخل الطائرة.

588511656 18518654545069203 8592663807939014762 n 1

وكتبت كادي, على الصورة التي حازت على إعجاب أكثر من 9 ألف متابع: (انتهت إجازاتنا الصغيرة والان ف الطريق إلى امريكا ع الرغم من ضيق الوقت لكن استمتعنا بكل لحظة شكرا لكل من جعل إقامتنا هينة لينة ميسرة ومحفوفة بالحب والجمال 
ماما بابا اخواتي وكل الجميلات والجميلين اللي قابلناهم واتعاملنا معاهم  حقيقي نفس اذكر كلللل أساميكم فرد فرد بس انتو عارفين وواصلكم محبتي وامتناني.. ان شاء الله نجي تاني في وقت اكبر عسى نشبع منكم ولوووو حبببة شكرا لكل المتابعين الرائعين والمتابعات الحلوات ممتنة لمحبتكم واهتمامكم وتقديركم واسأل الله ان يجعلنا تسخير خير ف حياة بعض ).

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2025/12/04