طريقة فعّالة لمحاربة الرغبة بتناول الحلويات والوجبات السريعة

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة فاندربيلت الأمريكية عن طريقة بسيطة وفعالة تساعد في محاربة الرغبة في تناول الحلويات والوجبات السريعة.

وأشارت مجلة Nutrients إلى أن الدراسة التي أجراها العلماء أظهرت أن حفنة يومية من المكسرات بين الوجبات يمكن أن تقلل بشكل ملحوظ من الرغبة في تناول السكريات وتحسن جودة النظام الغذائي لدى البالغين الشباب المعرضين لخطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

شارك في الدراسة 84 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 22 و36 عاما يعانون من زيادة الوزن ولديهم عامل خطر واحد على الأقل للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وخلال مدة الدراسة التي استمرت 16 أسبوعا، قام العلماء بتقسيم التطوعين إلى مجموعتين، إذ طُلب من المجموعة الأولى تناول مزيج من المكسرات (مثل اللوز، والجوز، والبيكان، والفستق، والكاجو) كوجبة خفيفة يوميا، بينما تناولت المجموعة الثانية وجبات خفيفة كربوهيدراتية “تقليدية” (مثل البسكويت، والمقرمشات)، وكانت السعرات الحرارية للوجبات الخفيفة متشابهة في المجموعتين.

وخلال فترة الدراسة انخفضت بشكل ملحوظ الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والوجبات السريعة لدى المجموعة التي تناولت المكسرات- إذ انخفضت لدى أفراد هذه المجموعة الرغبة في تناول الكعك، والبسكويت، والآيس كريم، ورقائق البطاطس، والبيتزا، ورافق ذلك انخفاض في استهلاك الحلويات والوجبات الخفيفة المالحة وزيادة في نسبة الأطعمة البروتينية. أما المجموعة الثانية التي تناولت وجبات خفيفة كربوهيدراتية، لم يُلاحظ لدى أفرادها انخفاض ملحوظ في “الرغبة الشديدة” لتناول الطعام والحلويات بالأخص، بل انخفضت لديهم معدلات استهلاك الفاكهة.

ويشير الباحثون إلى أن المشاركين من المجموعة التي تناولت المكسرات شهدوا ارتفاعا في مستويات هرمون GLP-1 المرتبط بتنظيم الشهية، وتحسنا في تقييم جودة نظامهم الغذائي وفقا لمؤشر الأكل الصحي، بنسبة تقارب 19%، وفي الوقت نفسه، ظل وزن الجسم لديهم ثابتا تقريبا، مما يشير إلى إعادة توزيع السعرات الحرارية في الجسم وليس انخفاضا حادا في معدل السعرات.

روسيا اليوم