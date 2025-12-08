سيدة الأعمال السودانية نانسي ملاح تدافع عن “ميادة” بعد شائعة الإعتداء على خادماتها: (ما شفنا منها غير الطيبة والأدب وأخلاق البنات المربّيات وحكموا عليها قبل ما تُعرض الأدلة وقبل ما القانون يقول كلمته)

دافعت سيدة الأعمال السودانية, الشهيرة على السوشيال ميديا نانسي ملاح, عن صديقتها سيدة الأعمال “ميادة”, بعد الهجوم الإسفيري الذي تعرضت له مؤخراً.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نقلت أخبار تتحدث عن إعتداء “ميادة”, على خادماتها من دولة جنوب السودان.
وذكر ناشرو الشائعة حسبما وصفتها “ميادة”, قد أكدوا أن سيدة الأعمال قامت بتعذيب الخادمات داخل شقتها بمنطقة الشيخ زايد, بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكتبت نانسي, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (صحبك بيشهد ليك… والحق ما بحتاج تبرير. والله وبالله وتالله…من ميادة ما شفنا غير الطيبة والأدب وأخلاق البنات المربّيات.ما سمعنا منها كلمة شينة ولا شفنا منها تصرّف كعب ودي شهادة مبنية على عشرة ومعرفة حقيقية.
ولدي عمره كله ما بات بره بيته إلا في بيتهم…أولادها هم أصحاب ولدي الوحيدين البطمن عليهم وبكون مرتاحة وهو معاهم.والفيلا البتكلموا عنها؟