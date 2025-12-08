سيدة الأعمال السودانية نانسي ملاح تدافع عن “ميادة” بعد شائعة الإعتداء على خادماتها: (ما شفنا منها غير الطيبة والأدب وأخلاق البنات المربّيات وحكموا عليها قبل ما تُعرض الأدلة وقبل ما القانون يقول كلمته)

دافعت سيدة الأعمال السودانية, الشهيرة على السوشيال ميديا نانسي ملاح, عن صديقتها سيدة الأعمال “ميادة”, بعد الهجوم الإسفيري الذي تعرضت له مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نقلت أخبار تتحدث عن إعتداء “ميادة”, على خادماتها من دولة جنوب السودان.

وذكر ناشرو الشائعة حسبما وصفتها “ميادة”, قد أكدوا أن سيدة الأعمال قامت بتعذيب الخادمات داخل شقتها بمنطقة الشيخ زايد, بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكتبت نانسي, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (صحبك بيشهد ليك… والحق ما بحتاج تبرير. والله وبالله وتالله…من ميادة ما شفنا غير الطيبة والأدب وأخلاق البنات المربّيات.ما سمعنا منها كلمة شينة ولا شفنا منها تصرّف كعب ودي شهادة مبنية على عشرة ومعرفة حقيقية.

ولدي عمره كله ما بات بره بيته إلا في بيتهم…أولادها هم أصحاب ولدي الوحيدين البطمن عليهم وبكون مرتاحة وهو معاهم.والفيلا البتكلموا عنها؟

ما شفنا فيها غير الكرم والجود والستر.صلاتهم جماعية… عندهم جامع صغير جوّة البيت الأب والأولاد والبنات بيصلّوا سوا في كل فريضة.بيت عامر بالإيمان والأخلاق… ما بيت مشاكل.

وميادة مره شغّالة على رزقها مجتهدة، طموحة، بتخاف الله في أولادها وفي لقمة عيشها…ما شفت منها ولا يمكن أشوف منها السلوك البشع الدايرين يلصقوه فيها.

أما القصص البتنقال… إنها فقدت ذهبها وبعدها “عذبت البنات واغتصبوهم وصوروهم”؟ ده كلام كذب وافتراء وما عنده أي علاقة بالواقع. والمؤسف… إنكم حكمتوا عليها قبل ما تسمعوا كلمة واحدة من الطرف التاني.

هل البنتين ديل كلامهم منزل؟ ليه صدقتوهم طوالي؟ ليه اتهمتوها بالباطل بدون دليل؟القاضي لما يجي يحكم بين اتنين…

بينادي الشاكي والمتهم… بيسمع من الطرفين… وبعدها ينطق بالحكم.

لكن انتو؟ حكمتوا عليها قبل ما تسمعوا صوتها… قبل ما تُعرض الأدلة… وقبل ما القانون يقول كلمته.والحقيقة؟ القانون هو الحيفصل… والزمن كفيل يوضح منو الصادق ومنو الكاذب. لو هي عذبت أو اغتصبت أو ساهمت القانون يثبت. ولو هي بريئة براءتها حتظهر واضحة زي الشمس.

وفي النهاية…السمعة ما لعبة… والكلام البينقال ساي ممكن يهدّ بيت كامل ويروّع أسرة. خلو الحكم للقانون… وما تظلموا زول ساي. المتهم برئ حتي تثبت ادانته).

محمد عثمان _ النيلين