بالصورة.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء تحل ضيفة على إحدى الفضائيات العربية الشهيرة

كشفت مشجعة المنتخب السوداني, الحسناء منية مجدي, عن استضافتها عبر إحدى الفضائيات العربية, للحديث عن ظهورها الأخير بالمدرجات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مشجعة صقور الجديان, الحسناء كانت قد خطفت الأنظار ونالت شهرة واسعة بعد ظهورها في المدرجات وهي تؤازر المنتخب الوطني.

منية, ظهرت في المباراتين الأخيرتين لصقور الجديان, أمام الجزائر, حيث سحبت البساط وقتها بجمالها الملفت, وظهرت أيضاً في مباراة المنتخب أمام العراق, وخطفت فيها الأضواء بعد أن رصدتها الكاميرات وهي تنهار بالبكاء عقب الهزيمة القاسية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نشرت منية مجدي, صورة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أعلنت من خلالها عن ظهورها في إستضافة تلفزيونية على قناة الكأس القطرية.

وكتبت المشجعة الحسناء: (حكون ضيفة بعد قليل على برنامج صباح العرب على قناة الكأس مباشر بعد قليل الساعه 10:30 Am).

محمد عثمان _ النيلين