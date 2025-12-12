(تقوية الجبهة الوطنية)

ترتيب البيت من الداخل أمر مهم وضروري وكالعادة يتم بالوحدة والتكاتف وهو الحل المناسب للقضاء على اي محاولات لتقسيم البلاد او التفرقة عليه يجب على السودانيين أن يتحدوا ويكونوا يد واحدة لحماية العرض والارض بمبدأ ( اللي بجمعنا أكتر من اللي بفرقنا ) لذلك يجب سد الثغرات وان يفتح الحضن الوطني القومي للجميع دون تخوين لأحد على اعتبار لو عندك أبن وطردته من ديارك فهو حتماً يقع في حضن عدوك المؤذي فيؤيذك ويؤذي اخوانه في البيت الكبير ..

وبالطبع الخيانة لا تغتفر لكن معالجة الأمر لا تتم بالهاشمية ولا بالوعيد والتهديد يجب ان تٌحاسب الخائن داخل بلدك بتفعيل دولة القانون والمؤسسات هو السبيل الوحيد لتحقيق التماسك الوطني لذلك يعاقب كل خائن على كل جٌرم ارتكبه ويؤخذ منه الحق الخاص للذين تضرروا منهم والحق العام حق الدولة فلها حق العفو او العقاب …

لأن مبدأ التخوين المستمر لن ينجح بل النجاح في وحدة الصف الوطني بالتسامي فوق المصالح الشخصية ورفع مستوى الوعي المجتمعي والثقة لكل سوداني أصيل ..

لذلك جمع الفرقاء السياسيين السودانيين الموجودين في الخارج أمر ضروري حتي لا يستفيد الخارج في تعبئتهم وغسل مخهم وإستغلالهم وترويضهم بالمال ضد بلدهم الأصلي وتخزين الأجندة الخارجية على بلدهم لذلك العمالة والخيانة والعمل المخابراتي يأتي في بعض الأحيان بإحساس النقص والحقد على البلد ..

يبقى الحوار الجاد السوداني سوداني يوحد الصفوف ويضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الشخصية وهي الضامن الأساسي لإستقرار البلد فليفتح الله بصائر السودانيين بتقبل البعض وتفويت الفرصة على المستفيد من تناحرنا في تحقيق مقاصده ومصالحه في السودان …

وبس

عائشة الماجدي