قصة السرير !!

في العام 2017 كان في رحلة علمية لمجموعة من الطالبات جزء منهن من جامعة الأحفاد وجزء من جامعة الأهلية ومأمون حميدة ،،، الرحله كانت متجهه لدوله خليجية معروفة

لحدي هنا عادي..

الماعادي إنو تفاصيل الرحله دي كلها كانت عند جهاز الأمن الوطني كان عندهم معلومات كافية عن الجهات المنظمة للرحله دي وإنها جهه شغاله ( شغل ممنوع ) الجهه دي حاولت تستدرج الطالبات ديل تحت غطاء الرحلة العلمية دي.. من دون علم إدارة الجامعات المذكورة دي..

و بالفعل تم تنسيق القروب بتاع الطالبات ديل ودفعن الرسوم وإتحددت المواعيد المناسبة معاهن حسب جهلهن بالمخاطره دي …

قام جهاز الأمن في مطار الخرطوم وقف رحله المجموعة وإلغي سفريتهم وقبض على الطالبات كلهن ..

قبضوهٍن وودوهٍن موقف شندي..

رجعت لي الرفيقه ( ت. ع) بي تلفون قالت لي يا تبيان أنتي وين؟ قلت ليها قاعده في المكان الفلاني! سالتها مالك الحاصل شنو؟ قالت لي أنا واقعه في مشكله ووصفت لي محلها إنها في موقف شندي مباني جهاز الأمن!

إتصلت لي ( ع. ر) شغال في الجهاز وحكيت ليهو الحاصل وقالي أنا حأشوف الموضوع وأرجع ليك ” المهم بعد ساعتين رجعت لي (ت. ع ) وقالت لي فكوني.. ” وهُم عارفين كل شيء ”

هنا موضوع السرير ده..

صحبتي ( ت .ع ) قالت لي ناس الجهاز ديل ما كويسين؟ قلت ليها مالهم ؟ قالت لي عندهم سراير جوه المكاتب!!

من دون تردد اتصلت علي( ع. ر) وقلت ليهو الزوله دي قالت كذا كذا كذا؟ قالي يا تبيان زولتك دي عيانه ولا شنو؟

السراير دي للأفراد والضباط الشغالين وردية الليل لأنو من واجبات جهاز الأمن إنو ماينوم نهائي يحرسكم ويحرس البلد دي ويحرس زولتك العيانه دي وعشان الجهاز شغال أربعه وعشرين ساعه في جزء من الضباط بينومو في المكاتب عشان يتابعو أوضاع البلد ليل وصباح وأقوليك حاجه عادي الواحد منهم ممكن أسبوع مايشوف اولادو ولا اهلو ولا يمشي مناسبة أو بٍكى بس يكون قاعد في مكتبو وشغال..

ولو ما كده صحبتك دي كانت حتكون في سرير تاني محل كانت ماشه،، وده كلو بي فضل الشباب الشافتهم ديل..

قبل يقفل التلفون قالي

نحن أولاد بلد وأولاد أسر ومربين صاح إنتو كناشطات وشيوعيات غيرو أفكاركم دي عن جهاز الأمن عشان البلد تمشي صاح كفاكم وهمنه ..

وبرضو قولي ليها عندنا ناس بيدقو ولو ما اتصالك لي صحبتك دي كان دقوها لمن الله يغفر ليها وبرضو ده جزء من الشغل قفل فيني الخط !!

أنا كنت مبسوطه إنو الرحله دي فركشت وبعديها تم تعميم منع السفر لكل المجموعة الكانت مشاركة في الرحله دي إلا بإذن من الجهاز وبموافقة الجامعة …

الضابط ده ( ع. ر) كان أطلق سراحي من معتقل مباني الجهاز بري في احداث 2013م ..

أستشهد في معركة سوق صابرين ربنا يرحمو ويغفر ليهو..

في حاجات كتيره ومواقف حصلت غيرت افكاري افكار ناس عن أشياء كنا شايفنها بي عيون غيرنا .. وحقيقة كده نحن شاركنا بي وعي أو بدون وعي في تخريب بلدنا ربنا يغفر لينا بس ..

الخلاني احكي القصه دي تداول بعض الناس لصورة السرير دي للأسف ناس بنعرفهم قاعدين روجو لي فكرة، أنو وجود السرير ده معناه المكان ده مستغل في حاجه غلط 👇 ..



