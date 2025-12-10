(المعلومة والجيوسياسية)

كالعادة قبل ما ندخل في الموضوع لازم تجهز قهوتك خالي سكر عشان تضوق طعم البن الحقيقي و تركز في كلامنا.

القرأن الكريم حافل باعظم القصص و قصة موسى عليه السلام و الخضر في سورة الكهف نموذج بنشرح بيها اهمية المعلومة دائماً فسيدنا موسى عليه السلام ما كان بيفتقر للحكمة لكن كان بيفتقر للمعلومة البتخليهو يفهم دوافع الوقائع الحاصلة قدامو، عشان كده اعترض على خرق السفينة و استنكر قتل الغلام و اتعجب من بناء الجدار و بسبب غياب المعلومة غاب التقدير الصحيح للمشهد عند سيدنا موسى.

فاذا كان سيدنا موسى نبي و كليم الله يؤمر بالصبر على ما لم يحط به خبراً فما بالكم بضابط معاشي او محلل عسكري او ناشط داعم للجيش او مواطن عادي؟؟ من الطبيعي جداً انو الناس تسأل و تقول ( ليييه الجيش انسحب من الجزيرة و الفاشر و بابنوسة و هجليج )؟ و ليه الجيش متكدس في الأبيض ما بتحرك؟ و اسئلة كتييرة و لن يستطيعوا صبراً لانهم ببساطة ما شايفين الصورة كاملة رغم ايمانهم و ثقتهم بالجيش.

المعلومة الغائبة اخطر و أهم بالف مرة من المعلومة المعروفة و في اسئلة مشروعة كتير و الجيش قاعد يجاوب عليها لكن كمان في اسئلة كده الإجابة عليها بتكون اخطر من السؤال ذات نفسه لانها بتأثر على المعركة و الخطة و الهدف.

احنا يا جماعة مافي زول فينا بتجيهو ( يومية التمام) كل صباح و لا بتجينا تقارير الاستخبارات و خطط العمليات و لا خرائط التموضع و دي كلها ملفات مافي زول بيعرفها غير البرهان و اركان حربه و الباقين كلهم خارج الدائرة، فيهم المجتهد و فيهم البيظن و البيحلل لكن زول واحد فيهم ممكن يكون عندو معلومة تفسر شغل الجيش مافي.

من وجهة نظري انسحاب الجيش من المثلث و بابنوسة و هجليج مجرد تحريك كروت جيوساسية ليس إلا و ما ينفع الجيش يطلع يشرحها و دي ما معلومة ده تحليلي و رؤيتي للانسحاب الحالي.

اللواء حسن بشير نصر، ربنا يرحمه، كان الرجل التاني في حكومة الفريق عبود، اها حسن بشير ده بناء ليهو بيت كبير جداً في الحلفايا في موقع استراتيجي جدا بيفتح على اربعة شوارع و بناء جنبو مدرسة كبيرة باسمو و جوة البيت عمل ليهو بئر موية لمزرعة البيت و اهل المنطقة، و البئر المعمولة في الستينات دي انقذت ناس الحلفايا في الحرب دي.

يلا اتخيلو معاي لو بشير ده قعد في كرسي بشارع المعونة كان ممكن يفصل شمال بحري عن جنوبها و لو جاب ليهو قناص في راس البيت كان ح يهدد ناس الصبابي و الختمية و لو قفل شارع البيت ح يخنق المنطقة كلها و لو جاب ليهو كلاب في زوايا البيت كان ح يجبر سكان المنطقة يبيعو بيوتهم لانو بيتو في مدخل المنطقة و لو قفل انوار البيت الخارجية ح تبقى المنطقة مرتع للحرامية.

يلا دي الجيوسياسية اديتك ليها في فتيل و هي باختصار بسيط الموقع الجغرافي العندو مقدرة يأثر على المنطقة، يلا يا مؤمن كبر الصورة دي و انقلها من بيت حسن بشير في الحلفايا لخريطة السودان في افريقيا.

بلدنا دي يا جماعة فيها مواقع معلومة و مواقع غير معلومة و كلها بتعتبر كروووت كبيرة جدا فبالتالي بلدنا تعتبر دولة جيوسياسية من الدرجة الاولى و اي موقع فيها ممكن يقلب الاقليم و المنطقة كلها.

مثلا مثلث العوينات براهو بيعتبر جوكر بيأثر على مصر و ليبيا و تشاد، و هجليج تعتبر قلب الاقتصاد لجنوب السودان، و اقليم بني شنقول و منطقة الفشقة هم شرايين اثيوبيا الخطرة جداً و الفلامنغو و سواكن بيعتبرو تأمين لشريان التجارة العالمية و خط الدفاع عن مصر و المملكة و الخليج، و لو قلنا نتكلم عن كروت السودان و الجيوسياسية السودانية ما بنخلص.

حسب تحليلي البرهان بعد ما كان بيلمح بالكروت اصبح الان بيلوح بيها عديل و كلها ايام و ح نشوف ارتدادات اقليمية و عالمية واضحة و قلناها قبل كده كتير جدا و طالبنا إنو الجيش السوداني ما مفروض يكون حارس مجاني للمنطقة و لو رفع يده ح تنقلب الطاولة لصالحنا بسرعة.

و البتشوفهو تراجع او انسحاب هو في الحقيقة افضل نقلة في رقعة الشطرنج لانو الجيوسياسية ما مساحة ارض بل هي قيمة الارض بالنسبة للجيران و المنطقة و لامن ينسحب الجيش من نقطة او موقع فما معناها خسرنا الموقع، دي معناها سحبنا مظلة الحماية عن المنطقة و لحظتها بتحصل الرجفة في الاقليم.

معركتنا حاليا ما في بابنوسة و الفاشر و هجليج، معركتنا في عقول الناس العايزة الجيش السوداني القاعد يخوض المعركة في الميدان يطلع كل صباح و يشرح ليهم اسباب تحركاته و قراراته.

نزار العقيلي