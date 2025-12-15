شاهد بالفديو.. تكلفة إيجار الأستوديو وحده بلغت 2 مليون مصري.. صحفية سودانية شهيرة تهاجم برنامج “أغاني وأغاني” وتناشد الرئيس البرهان: (أوقف هذا السفه لأجل الشهداء الذين قدموا أنفسهم فداء لك)

يواجه البرنامج الرمضاني الشهير “أغاني وأغاني”, انتقادات حادة مع بداية تسجيل حلقات الموسم الجديد من العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف مطربون مشاركون في البرنامج هذا الموسم عن انطلاق تسجيل النسخة الجديدة والاستثنائية التي يتم تصويرها لأول مرة خارج البلاد.

الانتقادات التي وجهت للبرنامج سببها التكلفة العالية التي يتم بها انتاج هذه النسخة حيث بلغت تكلفة إيجار أستوديو التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة, 2 مليون جنيه مصري.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد شنت الصحفية الشهيرة أم وضاح, هجوم شرس على إدارة القناة, وطالبت عبر برنامجها المصور الرئيس البرهان, بالتدخل لإيقاف ما أسمته بالسفه.

وقالت الصحفية الشهيرة أن تكلفة إيجار الأستوديو وحدها قادرة على أعانة السودانيين, النازحين بالخارج وقادرة على شراء “بطاطين” للأسر المحتاجة.

وتابعت مناشدتها بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أناشد الرئيس للتدخل من أجل أرواح 30 ضابط قدموا أنفسهم فداء لك أيها الرئيس.

محمد عثمان _ النيلين