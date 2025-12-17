بعد محادثات برلين.. ما هي التنازلات التي وافقت أوكرانيا عليها وأبرز نقاط الخلاف المتبقية؟

في أعقاب محادثات أجراها وفدا أوكرانيا والولايات المتحدة في برلين خلال اليومين الماضيين عدلت كييف موقفها من بندين هامين في خطة السلام الأمريكية، لكن نقطة محورية لا تزال موضع خلاف.

وحسب تقارير، فقد ركزت المحادثات التي انضم إليها مساء الاثنين عدد من القادة الأوروبيين، على مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا وقضية الأراضي.

ومن القضايا التي يرى مراقبون غربيون أن التوصل إلى حل وسط فيها بات قريبا هي الضمانات الأمنية، وذلك في ظل مستجدات في الموقف الأوكراني بشأن مسألتين:

عدم الانضمام كييف إلى حلف الناتو

صرح فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا قد تتخلى عن الانضمام إلى الحلف شريطة إبرام اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة بشأن ضمانات أمنية مماثلة لتلك الواردة في المادة 5 من ميثاق الناتو (التي تعتبر العدوان على أي دولة من دول الناتو عدوانا على جميعها). وترغب كييف أيضا في الحصول على ضمانات أمنية من الدول الأوروبية وكندا واليابان، كما تعتبر عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي أحد هذه الضمانات.

وفي تعليقه على محادثات برلين، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى أن عضوية أوكرانيا في الناتو لا تزال قضية محورية و”تتطلب نقاشا خاصا مقارنة بغيرها”. وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، صرح في وقت سابق بأن زيلينسكي “سيفشل بنسبة مليون بالمئة” في تحقيق انضمام بلاده إلى الناتو.

اتفق الأمريكيون والأوكرانيون على تحديد الحجم الأقصى للجيش الأوكراني بـ 800 ألف جندي في وقت السلم، وهو ما أكده زيلينسكي نفسه في تصريح صحفي.

مع ذلك فشلت محادثات برلين في تحقيق أي تقدم ملموس في قضة الأراضي. وتصر الولايات المتحدة على سحب أوكرانيا لقواتها من الأجزاء الخاضعة لسيطرتها من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك. ووفقا للمسودات الأولية لخطة ترامب، كان من المقرر إنشاء “منطقة عازلة محايدة منزوعة السلاح” في دونباس، تعتبر “أرضا معترفا بها دوليا كأرض تابعة لروسيا”، مع أن الخطة نصت على عدم دخول القوات الروسية إلى هذه المنطقة.

وأكد زيلينسكي أن هذا المقترح قد تمت مناقشته في برلين، لكنه سبق أن أشار إلى وجود العديد من المشكلات الفنية المتعلقة بشؤون إدارة المنطقة والمراقبة، وصرح بأن قضية الحدود يجب حلها عبر استفتاء شعبي.

ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” ووكالة “بلومبيرغ”، فقد رفض زيلينسكي في برلين سحب قواته من دونباس، مصرا على مطلبه القديم وهو أن تكون نقطة الانطلاق في مفاوضات السلام هي خط المواجهة الحالي. ووفقا لـ”بوليتيكو”، فقد رفضت أوكرانيا أيضا المقترح الأمريكي بإنشاء “منطقة اقتصادية حرة” منزوعة السلاح في المنطقة.

وذكرت “بوليتيكو” نقلا عن مصادرها أنه حسب موقف أوروبا، فإن إحراز تقدم في قضية الحدود مستحيل ما لم تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية واضحة وموثوقة.

وسبق أن أكد الكرملين أنه بالنسبة لروسيا، تعدّ قضية الأراضي قضية محورية، فبدونها “لا ترى حلا للأزمة”. وأكد أوشاكوف أنه “مهما كان منحى الأمور، فإن دونباس أرض روسية. وسيتم فرض سيطرة روسيا الكاملة عليها إما عبر التفاوض، أو بالوسائل العسكرية”. وأضاف أن وقف إطلاق النار لن يكون ممكنا إلا بعد انسحاب القوات الأوكرانية.

المصدر: RT + وكالات