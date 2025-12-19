مي عز الدين بظهورها الأول مع زوجها في مناسبة فنية بحفل “شاهد”

احتفلت منصة “شاهد” بذكرى تأسيسها، في حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير الذين جاءوا ليشهدوا معها مرحلة جديدة وواعدة في مشوار الشبكة الصاعدة.

وكان من أبرز النجوم الذين حضروا الحفل: غادة عبد الرازق وليلى علوي وبسنت شوقي وإلهام شاهين وهنادي مهنا ورنا رئيس وجومانا مراد، بينما حضر من نجوم مسلسلات “شاهد” الطفل جان رامز والفنان كريم عفيفي والفنانة الإماراتية مهيرة عبد العزيز، بينما توجّهت كل الأنظار نحو مي عز الدين التي أطلّت مع زوجها أحمد تيمور في ظهور هو الأول لهما بمناسبة فنية.

وحرص عدد من النجوم الذين حضروا الحفل على نشر صور وفيديوهات عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، ليوثّقوا اللحظات المميزة في الحفل، حيث نشرت غادة عبد الرازق من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو استعرضت فيه استعداداتها لحضور الحفل، كما نشرت عبر خاصية القصص المصوّرة مجموعة فيديوهات وصور من الحفل.

كما نشرت رنا رئيس عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة فيديوهات من ظهورها على السجادة الحمراء وهي تلتقط الصور التذكارية.

وجاء احتفال “شاهد” بمرور سنوات من النجاح التصاعدي في حدث ضخم شهد حضور نخبة من نجوم الفن وصنّاع المحتوى في العالم العربي. ركّز الاحتفال على الإنجازات النوعية التي حققتها المنصّة، وأبرزها الوصول الى أرقام قياسية في عدد المشتركين والنمو الهائل لخدمة “شاهد VIP”.

تضمن الحفل الإعلان عن قائمة طموحة من “أعمال شاهد الأصلية” المقبلة، والتي تهدف الى رفع سقف الإنتاج الدرامي والسينمائي العربي لمنافسة المستويات العالمية. كما تم تسليط الضوء على دور المنصّة في دعم المواهب الشابة وتقديم قصص محلية بهوية عربية وأدوات إنتاجية حديثة.

يعكس هذا الاحتفال تحوّل “شاهد” من مجرد منصّة لمشاهدة ما فات من التلفاز الى وجهة ترفيهية متكاملة تستحوذ على اهتمام المشاهد العربي في كل مكان، مؤكدةً ريادتها في عالم “الديجيتال” من خلال الابتكار المستمر وتلبية تطلعات الجمهور.

