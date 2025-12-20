شاهد بالصورة.. عروس سودانية تحكي قصة عن طيبة السودانيين: (كنت مضطرة أسافر يوم زواجي وكنت مكتئبة وبطني طامة..قابلت سيدة في الطائرة أخرجت “كيس” الحنة ورسمت لي حنة العرس ونحنا في الجو)

تصدرت قصة حكتها عروس سودانية, “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام الجمهور بتداولها على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكت العروس قصتها وأرفقت مع صورة لها داخل الطائرة التي كانت تقلها لإكمال فرحها في نفس اليوم الذي سافرت فيه.

وقالت العروس في قصتها التي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور: (جبرالخواطر وحنة الطيارة السودانين شعب جميل شديد والله ومافي أجمل منو).

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (عدم الموضوع بس وكمان جاتني الذكريات بتاعة الصور في قوقل … المهم عرسي كان نهاية السنة يوم ٣١ ديسمبر … وانا عشان كان عندي مشاكل في إجراءاتي اضطريت اسافر يوم العرس زاتو وبطني طامة والله لانو ناس بيتنا ما معاي ولانو رجعت من المطار قبليها فكنت حاسة اني ح ارجع برضو … سافرت من غير حنة ومكتئبة شديد … لما وصلت المطار فعلا وقفوني والله لكن الحمدلله الموضوع اتحل ومشوا لي الختم … طلعت من الكاونتر على الطيارة وانا ببكي وبتصل لي زوجي وناس البيت ابلغهم انو الحمدلله مشوا لي إجراءاتي… لاقتني واحدة قاعدة جمبي ونبهتني علي حاجة في عبايتي… وسألتني وبدينا نتونس .. قلت ليها الليلة زواجي قالت لي ليه ما متحننة قلت ليها والله حصل كدة وكدة وما كان اكيد اني اسافر… قالت لي انا عندي كيس وبيقن في شنطتي والله احنن ليك يديك في الطيارة… قلت ليها ما بحتاج والله لكن ارح معاي العرس لانو ما معاي ناس بيتنا … حكت لي عن نفسها قالت لي انا اصلا حنانة شغالة بي حنتي دي واموري طيبة الحمدلله .. طلعت من الدولة عايزة اجدد زيارتي لي تلاتة يوم بس واسي راجعة .. قالت لي سبحان الله هناك اخت صحبتي قالت لي عايزاك تحنيني وحننتها وجيت بعد رميت الكيس في السلة قلت اشيلو معاي الحنة بتكون نافدة اعلم بيهو بت اختي قالت عايزة تتعلم … رفعتو وختتو في شنطة اليد … ركبنا الطيارة وقلت للزول الجمبي ديك اختي وخلانا نقعد جمب بعض … وحتى الموية الخلطت بيها قالت لي بشتريها انا ( الطيران المشيت بيو بتشتري مافي خدمات مجانية) .. وحننت لي يديني و هي يدها خفيفة ما شاء الله ومع هبوط الطايرة انا كان قشرت اخر حتة ما غسلتها … وما اتخربت الا حتة صغيرة يعني … ما بتتخيلوا البت دي غيرت لي مودي واستعدتني كيف ولمن عمرت دعيت ليها والله ربنا يجبر خاطرها زي ما جبرت خاطري وزي ما فرحتني وربنا يسخر ليها الببسطها زي ما بسطتني … نزلت من الطيارة وكنت متفقة مع حماتي تحجز بي الحنانة كلو يكون في نفس اليوم .. الحنانة ديك حننت لي رجليني وكسبت زمن كتير والله والعرس تم علي خير).

محمد عثمان _ النيلين