لو كنّا سنحيد عن كلمة الحق ومواجهة الأعداء بكل قوة، لفعلنا ذلك أيام حكومة الإنقاذ خوفاً من قبضتها الأمنية وأجهزتها القمعية ومحاكمها الكيدية، ثم بعدها مع القحاتة الفاسدين المرتشين العملاء الساقطين، ثم الجنجويد المارقين المغتصبين المتمردين المأجورين، والدول التي ترعاهم.

واهم من يظن أنه سيُحيلنا عما نحن فيه بالتنمر والإساءة. إن كنّا في السلطة أو خارجها، سنظل كما نحن بل أقوى؛ نقول كلمتنا لله ونمضي ولا نلتفت للوراء.

لسّه الطريق أمام أعداء الوطن طويل، وسيجدوننا عقبة كؤوداً أمامهم في كل لفة.

المواقف التي نحن عليها لا ترتبط بموقع أو منصب أو مصلحة، والدليل أننا نعمل متطوعين غير ممتنّين، من باب حبنا للسودان وشعبه.

السودان للسودانيين جميعاً.

خالد الإعيسر

السبت 20 ديسمبر 2025م