تابعت اليوم موكب وهتاف لبعض الثوار قبل ساعات في فيديو

شاب يشتم ويستفز في عسكري شرطة بطريقة غير محترمة على شاكلة لما كانوا الجنجويد انتوا كنتوا وين وأحدهم صاح بكلمة عشان ما جيناكم ( بكلاشتنا ) وفكرة كلاشات دي في حد زاتها مرعبة هل الثائر بجي بكلاش ( الثوار ديل سلميين والثورة سليمة )

على حدّ علمي فلماذا الوعيد والنفس الحار …

🔳الطريقة دي بالضبط ذكرتني أيام ( كنداكة جاء بوليس جرا )

كان شعار مستفز وغير محترم خالص ..

🔳 الكل عارف ان الشرطة جهاز مدني يعني ما مدربة تدريب جيش للمعارك ابداً عشان كدا ما مطالبة تقاتل الجنجويد مهامها التأمين بعد التحرير وفي نفس الوقت الشرطة لم تستكين بل قاتلت

كتف بكتف مع الجيش والإحتياطي المركزي يشهد على ذلك

معارك ومعارك ومعارك قدمت فيها الشرطة عشرات من الشهداء عليهم الرضوان وبعضهم تحت الأسر وبعضهم مٌصاب الان

لذلك الشرطة تستحق الاحترام الكامل ..

🔳 العمل على كسر هيبة الأجهزة الامنية مرفوض تماماً واحترام

رجال الشرطة امر مهم ..وبلد من غير أجهزة أمنية قوية ما عندها وجود اساساً ..

لذلك الجيش والشرطة والأمن ديل بعد الله الفضل يرجع ليهم في وجود السودان من جديد البلد دي في غمضة عين بس كانت ح تروح وح تبقي مملكة عيال دقلو وما كان في ثائر تاني ح يلاقي بلد

خلي بيته كمان …

ونحن نشهد لبعض الثوار انهم قاتلوا مع الجيش ضد المليشيا

وقدموا ارواحهم فداء للوطن إذا لماذا الهياج والاستفزاز الحالي …

هل لما كانوا الجنجويد موجودين في شخص بطلع يهتف ويشتم عسكري ؟

ولا الحقارة دي للبوليس الطيب دا !

🔳 يجب ان نفهم كلنا الوقت الان العدو مليشيا عيال دقلو بس

تاني مافي عدو حالي مهدد للدولة عشان كدا الناس تروق ..

🔳 وتبقي الأسئلة ؟

ماهي الجهة التي لم ولن تشبع من حريق البلد ؟

طيب ما هي الجهة التي توفر غطاء حماية؟

وكيف تهتف العسكر للثكنات وحالياً العساكر ديل بحرروا ليك في بيتك وأرضك ورجعوك الخرطوم بالدماء والأرواح والشهداء ؟

وطيب موكب اليوم رسالة في بريد منو مثلاً وقاصدين بيهو

الداخل ولا الخارج ؟

وهل الموكب دا تم بتصديق مثلاً ولا ساي كدا مزاج ؟

ام فيما يخص والي الخرطوم فالإقالة واجبة وسريعة كمان

🔳وأخيراً

—-

▪️الشغال يلعب بالبلد دي لسه بنقول ليك كفاك حرقت البلد الله يحرقك …

🔳( خلو البلد تروق والناس ترتاح ياخ من القصص دي )

عائشة الماجدي