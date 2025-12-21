مستشار رئيس جنوب السودان طلب من ذويه مغادرة الخرطوم بعد مقابلته حميدتي

الدكتور خالد التيجاني يضيف تفاصيل حول سرديات بداية الحرب حيث هدد قائد المليشيا المتوحشة بالقبض على البرهان قائد الجيش واعتقاله ما لم يوقع الاتفاق الاطاري وذلك قبل 72 ساعة من شن الحرب في 15 ابريل 2023م ..

وكانت تقارير أخرى اشارت إلى طلب السيد قلواك توت مستشار رئيس جنوب السودان من ذويه مغادرة الخرطوم بعد مقابلته حميدتي ، في ذات التوقيت..

كل ذلك مقرون مع تهديدات اطلقها عبدالرحيم دقلو قائد ثاني الجنجويد في لقاء حاشد بقاعة الصداقة (ما في لعب تاني) ..

ومع التحركات العسكرية لذات الغرض في الخرطوم ، والتنسيق السياسي الذي اورد تفاصيله الأخ عثمان ميرغني في تسجيل سابق..



ابراهيم الصديق على

