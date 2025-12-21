عندما كان الجنجويد يسيطرون على الخرطوم ومدني

▪️ديسمبر٢٠٢٣م

▪️ديسمبر ٢٠٢٤م

▪️عندما كان الجنجويد يسيطرون على الخرطوم ومدني لم نسمع بأي مظاهرة ولا أي هتافات، لأن الثوار تحولوا إلى متعاونين وبعضهم إلى دعامة ولفوا الكدمول وأولوهم قائدهم (خالد سلك _ خالد عجوبة _ دسيس مان _ حنان حسن وآخرين).



▪️بعض منهم هرب إلى دول الجوار وبعضهم كانوا يتصورون من الخرطوم داخل البيوت ويقدمون البنات لقيادات الجنجويد والمعلومات لبيوت وضباط الجيش والشرطة والأمن.

♦️الخطأ والتهاون كان من الأجهزة الأمنية التي لم تلاحقهم بعد تحرير #الخرطوم_ومدني بل ظلت تتعاطف معهم وعندما أحسوا بالأمن خرجوا يهتفون ضد الجيش.

#شعار_الجنجويد_ينحل، هم يعرفون جيدًا أن الجنجويد تم حلهم ولكنهم يقصدون الجيش.



#جنداوي

