رأي ومقالات
أي تحرك من الجيش نحو دارفور عبر الصحراء يعني عودة جميع المتمردين إلى دارفور
▪️المليشيات بقيادة الحلو وحميدتي احتلت صباح اليوم منطقة برنو بالقرب من كادقلي،،
_____
▪️الآن التمرد يجمّع في قواته ثم يهجم بينما دارفور بلا وجود قوات حسب المعلومات الفاشر 10 سيارات قتالية ونيالا 50 سيارة قتالية والجنينة 11 سيارة قتالية ؛ بينما تتوزع بعض المدن في شكل ارتكازات.
أي تحرك من الجيش نحو دارفور عبر الصحراء الولاية الشمالية الدبة يعني عودة جميع المتمردين إلى دارفور.
▪️المليشيا الآن ترمي بكل ثقلها في كردفان تتجمع و(تأكل جرة جرة في المدن والقرى) وهي لا تستطيع أن تقاتل في جبهات متفرقة لأنها تقاتل عبر عمليات الفزع.
#جنداوي