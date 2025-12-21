رأي ومقالات

أي تحرك من الجيش نحو دارفور عبر الصحراء يعني عودة جميع المتمردين إلى دارفور

2025/12/21
الجنجويد
▪️المليشيات بقيادة الحلو وحميدتي احتلت صباح اليوم منطقة برنو بالقرب من كادقلي،،
▪️الآن التمرد يجمّع في قواته ثم يهجم بينما دارفور بلا وجود قوات حسب المعلومات الفاشر 10 سيارات قتالية ونيالا 50 سيارة قتالية والجنينة 11 سيارة قتالية ؛ بينما تتوزع بعض المدن في شكل ارتكازات.

أي تحرك من الجيش نحو دارفور عبر الصحراء الولاية الشمالية الدبة يعني عودة جميع المتمردين إلى دارفور.

▪️المليشيا الآن ترمي بكل ثقلها في كردفان تتجمع و(تأكل جرة جرة في المدن والقرى) وهي لا تستطيع أن تقاتل في جبهات متفرقة لأنها تقاتل عبر عمليات الفزع.
احمد جنداوي
2025/12/21