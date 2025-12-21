القيادي بتحالف “صمود” شريف محمد عثمان: ذهبت لتجديد جوازي بناءً على قرار البرهان وهذا كان رد موظف السفارة (…) وساخرون: (امشي طلع جوازك في نيالا يا مليشي)

أكد الأمين السياسي, لحزب المؤتمر السوداني, والقيادي بتحالف “صمود”, شريف محمد عثمان, في تدوينة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي, ذهابه لإكمال إجراءت تجديد جواز السفر الخاص به بعد قرار رئيس مجلس السيادة الأخير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قال القيادي بتحالف “صمود: (ذهبت إلى سفارة السودان, في قطر لتجديد جوازي بناءً على قرار “البرهان”).

وتابع: (لكن موظف السفارة أبلغني بأنه لم يصلهم قرار بهذا الشأن), جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد متابعته للتدوينة أطلق تعليقات ساخرة كان أبرزها: (امشي طلع جوازك في نيالا يا مليشي).

محمد عثمان _ النيلين