شاهد بالفيديو.. القائد الميداني بمليشيا الدعم السريع “قجة” يحذر قواته من محاولة دخول “كادوقلي”: (ليست لدينا خبرة في قتال الحجار والفلول يستدرجوكم لتكرار ما حدث في سنار وغيرها)

عاد القائد الميداني المعروف بمليشيا الدعم السريع, “قجة”, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة طويلة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ظهور “قجة”, جاء عبر مقطع فيديو أرسل من خلاله نصائح لقواته بمحاور القتال بكردفان.

وحذر “قجة”, في حديثه قواته من محاولة دخول مدينة كادوقلي, على أعتبارها منطقة حجرية وليست لهم خبرة في القتال في هذه المناطق مطالباً بترك الأمر لقوات عبد العزيز الحلو, الخبيرة في القتال بهذه المناطق.

كما حذر بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من تكرار ما حدث في سنار, عندما تركوها وتوجهوا نحو سنجة, وطالب “قجة”, بضرورة استلام الأبيض, مؤكداً أن الفلول يحاولون استدراج قواته لدخول كادوقلي.

محمد عثمان _ النيلين