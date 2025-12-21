ثلاث سنوات مرت علي ذكري ديسمبر و لم تخرج تظاهرات لجماعة صمود لتحتفي بهذه المناسبة العظيمة عندهم .

خرجوا اليوم ليهتفوا (العسكر للثكنات) و لم يخرجوا و حليفهم الدعم السريع يحتل الخرطوم و ترهبهم بندقيته التي أخافتهم من الخروج .

هتفوا الجنجويد ينحل و هم اليوم يتحالفون مع الجنجويد الذين أخافتهم بنادقه .

تحالفوا معهم و بعد أن كانوا قوة محصورة مهامها المشاركة في الدفاع عن البلاد مكنوا لهم في الدولة و السياسة و منحوهم مواقع عليا في القيادة.

خرجت جماعة قحت في ظل الأمن و الإطمئنان الذي أتاحه لهم الجيش ليتأكد خطل هتافاتهم التي تقول (معليش معليش ما عندنا جيش)

قال خالد سلك أن (طريق ديسمبر عائد و من يقف في وجهه خاسر)

الخسران اليوم علي الذين جبنوا عن خوض المعارك التي تحمي شعبهم و تصون بلادهم و التي غاب عنها شبابهم و تخلفوا عن ميدان الشرف و الكرامة.

قال سلكً أن حرب تصفية الثورة (قد فشلت فشلا ذريعاً) ليتأكد تغافلهم عن المعنى الواضح للحرب التي تسببت في قتل ونهب الشعب السوداني الذي عاني منها و دارت عليه بوجهها القبلي و جنودها من حواضن التمرد و قادتها من أسرة دقلو و أهله و خاصته .

ثورة قامت علي انتهاز الفرص و سرقة المواقف فقد فعلوها بعد أن تمكنوا من دخول القيادة العامة عند الإعتصام .

هم الذين إختاروا رئيس مجلس السيادة الذي يهتفون اليوم ضده .

ثورة تقوم علي بيع السودان للخارج و الدول التي تدفع لهم و تطمع في بلادهم .

يهتفون بحل الجنجويد ولم يتخذوا خطوة واحدة لتنفيذً شعارهم .

و يريدون للجيش أن يخرج من المعارك لتصبح البلاد لقمة سائغة في يد التمرد .

عودة الحكم المدني التي يرفعونها شعاراُ دعوة كاذبة و مخاتلة، الخيار المدني لا يعني عودتهم و لن يتحقق إلا عبر عملية ديمقراطية نزيهة يحق لكل سوداني المشاركة فيها ويكون الحكم لمن يختاره الشعب .

لم يعد السودان كما كان قبل الحرب فقد إستبانت و اتضحت المواقف و أصبحت الخيارات واضحة و هي أن تعود الدولة قوية و مسيطرة و أن تقوم انتخابات حرة و نزيهة وهم يخشونها و سيفعلون كل ما في استطاعتهم لإبعاد الخيار الديمقراطي الحقيقي و الذي لن يعيدهم للحكم حسب ما قال سلك المبشر بعودتهم .

فشلت تجارب قحت في الحكم و المعارضة فقد نشرت الظلم و الفساد و الغلاء إلي أن إنتهي أمرها إلي التمهيد للحرب.

تحديات السودان أكبر من أن تنجزها قوة سياسية تقوم على مجد اللساتك و ليس مجد البندقية الحامية و المؤمنة للوطن .

راشد عبد الرحيم