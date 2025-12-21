شاهد بالفيديو.. عبد المنعم الربيع والفاضل منصور يخططان لإغتيال “يأجوج ومأجوج” ونسب التهمة لطيران “الفلول”

كشف يوتيوبر سوداني, في حلقة له عن مخطط خطير يقوم به إعلاميو مليشيا الدعم السريع, بقيادة عبد المنعم الربيع, والفاضل منصور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد اليوتيوبر, أن الربيع, ومنصور, يريدان تصفية القائد الميداني بمليشيا الدعم السريع, المعروف محمد الفاتح.

ويخطط الثنائي عبر مكالمات هاتفية لإغتيال القائد الميداني الشهير باسم “يأجوج ومأجوج”, بسبب تصريحاته المتكررة التي يهاجم فيها سياسة الدعم السريع.

وذكر اليوتيوبر, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن المخطط تم تجهيزه عبر الإستعانة بعدد 6 مقاتلين بمدينة نيالا, سيتولون أمر التخلص من “جوج”, ونسب التهمة لطيران الفلول, على حسب ما خططوا له.

محمد عثمان _ النيلين