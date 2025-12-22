يا جماعة أفهموا كلامي.. أنا عارف “المعايش جبّارة” وعارف حميدتي “جزلانه كبير”. يعني مفهوم وما غايب على زول إنّه القحاتة شغالين كذب بمقابل مالي. اللهو دا يادوب بشرح أو فقط بوضّح “الصيغة التعاقدية”. وما دا سؤالي! سؤالي: ليه تكذب وإنت عارف كذبتك “ما رانّة” حتى لو بتقبض قروش -قبض القروش بفسر الغرض من الكذب ككل، ما بفسّر الكذب على نحو فطير أو عبثي أو بلا جدوى.. فهمتوا قصدي؟- ما هو البديك قروش دا.. بديك قروش عشان الكذبة تخدم ليه غرض؛ هو ما عاوز يتصدّق عليك أو يكسب فيك أجر أو غاوي يبدد أمواله في الفاضي. مش كدا؟ كمان الكذب ما قائم بصيغة أمر عسكري “تنفذّ وخلاص”! إنت بقولوا ليك أمشي كذّب وعندك مقابل مادي.. إنت ح تدخل ال Lab تصمم ليك كذبة وجيهة عشان كذبتك تأدي وظيفتها وغرضها.. عشان ما تكون الحكاية عوارة والسلام.

مثلًا بتاخد قروش مش؟ طيب خلاص حلّل قروشك وانتج كذبة الناس تصدقها أو جزء واسع مِنْ الناس يقبلوها.

محمد أحمد عبد السلام