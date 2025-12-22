سيغير صراع النفط الموازين في المنطقة بين المليشيا وجنوب السودان لصالح السودان

▪️سيغير صراع النفط الموازين في المنطقة بين المليشيا وجنوب السودان لصالح السودان لكثير من التقديرات:

▪️بالأمس قتل المئات من الجنوبيين المرتزقة بمنطقة السنجكاية والضليمة وكذلك بمنطقة برنو، وهي رسالة من المليشيا بأن وجود المرتزقة الجنوبيين ماعاد مهمًا بعد تحقيق تقدم كبير وكسر عقدة بابنوسة، وانفتاح نظام الجنوب نحو الشمال بكل ثقله.

▪️هي مسألة وقت وسيحدث ذلك لعبدالعزيز الحلو ومجتمع النوبة إذا ما مكنوا #عرب_الشتات بجنوب كردفان، فما حصل بمنطقة ببابنوسة وغرب كردفان ومنطقة برنو جنوب كردفان هو تدمير شامل وكامل وتشريد المجتمع المحلي وتهيئة الولايتين لقادمين جدد، وأول الضحايا بغرب كردفان ستكون ذات القبائل التي دعمت مليشيا آل دقلو وساندتها.

▪️يلاحظ الآن فرار الآلاف من مدن غرب كردفان وجنوب كردفان إلى مناطق سيطرة الجيش بشمال كردفان والنيل الأبيض من ذات الجهات التي تقاتل الجيش بل من ما تسمى بالحواضن وهذه إشارة واضحة بأن هذا تمهيدًا لقادمين جدد للاستيطان بالمنطقة.

▪️أن المليشيا ماعاد لها حواضن بكردفان بداية باستهداف وتصفية القادة والعُمد الذين ساندوها وطالما الجندي يعتقل والده وأخوه وابن عمه وخاله لأنه يتبع للجيش ويتسبب في نزوح أمه وأخواته بحجة تبعية دولة56، فإن هؤلاء المرتزقة يقاتلون تحت تأثير المخدرات والمال، ولا أهداف لهم سوى البحث عن الفوضى.



