من الجهل والبلاهة وخدمة القحتيين والجنجويد الإحتفال بجيفة ديسمبر .

هذه الحرب أكبر من أي شئ أخر حصل في تاريخ البلد .

ما الذي يجعل حدث مات فيه 50 مدني في احتجاج خرطومي مديني أهم من موت 200 ألف حتى الأن في هذه الحرب .

ما الذي يجعلني أحترم شخص مات لأنه خرج من أجل تغيير نظام سياسي و أجعله إيقونة و لا أحترم شخص أستشهد من أجل أن يحفظ وجودك على أرضك و يحفظ وجود أهلك و كل أحبائك.

في هذه البلد اللعبة نحن نحتاج للمواجهة لا الهرب.. ديسمبر هي ربيع الجنجويد .. و بلاهة الديسمبريين قادت البلد الى هنا.

و الطريق الى جهنم معبد بالنوايا الطيبة و السيئة معا .

#غالاباغوسيون

عبد الرحمن عمسيب