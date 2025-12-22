ليس هناك جنجويدي جيد .. الجنجويدي الجيد هو فقط الجنجويدي الميت.

\u0644\u064a\u0633 \u0647\u0646\u0627\u0643 \u062c\u0646\u062c\u0648\u064a\u062f\u064a \u062c\u064a\u062f .. \u0627\u0644\u062c\u0646\u062c\u0648\u064a\u062f\u064a \u0627\u0644\u062c\u064a\u062f \u0647\u0648 \u0641\u0642\u0637 \u0627\u0644\u062c\u0646\u062c\u0648\u064a\u062f\u064a \u0627\u0644\u0645\u064a\u062a. \r\n\u0648\u0642\u062a\u0647\u0627 \u060c \u0648 \u0648\u0642\u062a\u0647\u0627 \u0641\u0642\u0637 \u0644\u0643\u0646 \u064a\u0643\u0648\u0646 \u0642\u0627\u062f\u0631\u0627 \u0639\u0644\u0649 \u0625\u064a\u0630\u0627\u0626\u0643 \u0648 \u0644\u0627 \u0627\u064a\u0630\u0627\u0621 \u0623\u062d\u0628\u0627\u0626\u0643 .\r\n\r\n\u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0631\u062d\u0645\u0646 \u0639\u0645\u0633\u064a\u0628\r\n