ليس هناك جنجويدي جيد .. الجنجويدي الجيد هو فقط الجنجويدي الميت

2025/12/22
الجنجويد
ليس هناك جنجويدي جيد .. الجنجويدي الجيد هو فقط الجنجويدي الميت.
وقتها ، و وقتها فقط لكن يكون قادرا على إيذائك و لا ايذاء أحبائك .
عبد الرحمن عمسيب
2025/12/22