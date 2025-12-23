القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تفاجئ الجميع وتدافع عن الطالب الذي أهان معلمه بالرقص أمامه: (ما شفت رقصه قلة أدب ولا عدم تربية وانتو خالطين بين الاحترام والخوف وبين التربية والقسوة)

فاجأت الناشطة, والقيادية بقوى الحرية والتغيير, الأستاذة حنان حسن, الجميع بدفاعها عن الطالب الذي تسبب في غضب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الطالب قد ظهر في مقطع فيديو مصور, وهو يقوم بإهانة معلمه الكبير في السن, بالرقص أمامه داخل الفصل على أنغام إحدى الأغنيات الهابطة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الناشطة المثيرة للجدل قامت بكتابة تدوينة زادت بها من غضب المتابعين وذلك على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت حنان حسن, في تدوينتها التي تابعها الآلاف: (شفت فيديو الطالب المشى رقص للأستاذ بعد بقى ترند والناس نازلة ف الطالب ردم وأنه دي قلة أدب وعدم احترام للأستاذ وبتاع..هو المجتمع السوداني دا مجتمع محافظ ولا معقد وقاسي؟؟)

وأضافت بحسب ما نقل عمحرر موقع النيلين: (انتو خالطين بين الاحترام والخوف، وبين التربية والقسوة..الطالب الرقص لأستاذو م شفت رقصو قلة أدب ولا عدم تربية، كان تعبير فرح، أريحية، وعلاقة إنسانية صحية داخل الفصل, فصل ما قائم على العصاية ولا الرهبة، بل على المحبة والقبول).

وتابعت القيادية بالحرية والتغيير: (نحن اتربينا على إنو الأستاذ لازم يكون مخيف، وإنو الضحك والرقص وعدم الرسمية = قلة احترام. لكن الحقيقة). وواصلت حنان حسن: (الاحترام الحقيقي بيجي من التقدير، ما من الخوف, لو الطالب مرتاح مع أستاذو، ولو الأستاذ قدر يخلق بيئة تعليمية مبهجة،دي نجاح تربوي وليس فضيحة.).

وختمت الناشطة تدوينتها قائلة: (ما كل جديد غلط،وما كل مختلف عدم تربية, خلونا نراجع مفاهيمنا عن التربية والتعليم، وندي فرصة لمدارس بلا قسوة… وبلا عقد, المشكلة ما في رقصة.. المشكلة في عقل متصالح مع الخوف وخايف من أي حاجة مختلفة. أنا تعبت من الدفاع عن الإنسانيات البسيطة. وتعبت من مجتمع شايف القسوة هيبة، واللين ضعف).

محمد عثمان _ النيلين