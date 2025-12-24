سيدة الأعمال رانيا الخضر تجبر بخاطر المعلم الذي تعرض للإهانة من طالبه وتقدم له “عُمرة” هدية شاملة التكاليف (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا)

أعلنت الناشطة وسيدة الأعمال السودانية, المعروفة رانيا الخضر, تقديمها “عمرة”, شاملة التكاليف للمعلم الذي أثار تعاطف الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وكان المعلم قد تعرض للإهانة من أحد طلابه أثناء تقديمه حصة داخل الفصل, حيث قام الطالب بالرقص أمام معلمه على أنغام إحدى الأغنيات الهابطة بطريقة مهينة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نشرت رانيا الخضر, تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك,أرفقت معها صورة من الفيديو.

وكتبت سيدة الأعمال: (امتناناً لدورك المشهود واعتذارا نيابة عنا جميعا عُمره شاملة التكاليف مقدمة للاستاذ علي نفقتي الخاصة عايزة تواصل مباشر معاه).

محمد عثمان _ النيلين