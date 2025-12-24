شاهد بالصورة والفيديو.. “فاتح بطل استهبال” الفنانة فهيمة عبد الله تكشف حيلة قام بها معجب لخداعها بتحويل أموال “النقطة” عبر تطبيق “بنكك”

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل حاشد أحيته الفنانة المعروفة فهيمة عبد الله.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر المطربة الشابة وهي تمسك بهاتف مفتوح عليه تطبيق التحويلات المالية “بنكك”.

وكتب ناشرو المقطع مستفسرين عن ما قالته المطربة فهيمة عبد الله, لأحد الشباب أثناء تقديمها وصلة غنائية وفتحها التطبيق.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد فاجأ الشاب صاحب الهاتف الذي كانت تحمله فهيمة, في الحفل وكشف عن ما قالته له المطربة.

وقال الشاب “معاوية محمد” في توضيحه الذي كتبه في التعليق: (التلفون حقي انا قلت انقط ليها بنكك وطلعت ليها بي طلس تطبيق واقف وانا موقفو من جوا وهي شالتو قالت لي ياهو فاتح بطل استهبال).

محمد عثمان _ النيلين