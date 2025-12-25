الملص عندهم فكرة وانتماء .. القراي الجمهوري جاب نبي الله آدم -حسب زعمهم- عريان ملط، في لوحة مايكل أنجلو في منهج الصف السادس ابتدائي وحجته هي التنوير بالنهضة الاوربية، والحكامة ملصت الاندروير بتاعها واشترطت انتصار المليشيا، وكذلك احد القيادات الأهلية ملص سرواله من أجل المعركة، والفنان ملص بنطلونه في حفل كمبالا من أجل أحياء ذكرى ثورة ديسمبر وتحية لشهداءها .. وبعضهن من أجل تسليط الضوء على ضحايا الاغتصاب وتحت شعار (لا للحرب) صنعوا علم السودان من الملابس الداخلية النسائية وعلقوه أمام العالم.

الناس ديل محيلين داير يملصوا بأي سبب .. المفكر والمحرض والناشط .. كل واحد بتبريره .. قحت .. المليشيا .. عايشين في عالم من اللباسات .. في النهاية اتفقوا في دستور تأسيس على العلمانية وملصوا الدين من الدولة .. قحت والمليشيا .. فولة واتقسمت نصين .. أو كما يقول المثل بتاعتين في بتاع ..!

وبعد دا كلو .. هنالك من يسألني لماذا تفتخر بالتوجه الاسلامي؟ طبعا اعداء الاسلاميين .. يستغربون ممن يلبس هدومه ويرغبون أن يملص كما يملصون!

مكي المغربي