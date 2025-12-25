بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها

نشر مدير أعمال الفنانة المعروفة إيمان الشريف, تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, رد من خلاله عن الأخبار المتداولة عن وجود خلافات بينه وبين المطربة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام مجاهد حسن, بنشر صورة مع إيمان الشريف, كتب فيها توضيح عن الأخبار والشائعات المتداولة.

وقال مجاهد: (علاقتي بالفنانة إيمان الشريف ما زالت قائمة، وأنا قبل أن أكون مدير أعمالها، تربطني بها علاقة أخوية قوية, هي أختي قبل أي عمل، وبينا عشرة عمر قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة، بدون أي مصالح.).

وأضاف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (علاقتنا أساسها الأخوة والتقدير المتبادل، وأنا أعمل كمدير أعمال لأختي بكل حب واحترام.).

وختم مجاهد حسن, تدوينته التي أسعدت جمهور المطربة: (الحمد لله، سَمّينا على الله، وربنا يديم بيننا الود والمحبة لآخر العمر).

محمد عثمان _ النيلين